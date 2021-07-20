Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan bayramlaşmada aşı çağrısı

-Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Röportaj



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Ömer Seymenoğlu vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle son 3 bayramdır yapılamayan protokol bayramlaşması Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen bayramlaşma protokolünde koronavirüs vurgusu yapıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu törende kentin koronavirüs salgını kapsamındaki durumunu anlattı. Türkiye genelindeki vaka artışlarına değinen Vali Seymenoğlu, “Isparta olarak ne iyi durumdayız ne de kötü durumdayız” dedi.

Vali Seymenoğlu Isparta’da şu anda endişe verici bir durum olmadığını belirterek " İlk günden beridir söylüyoruz sağlık çalışanlarımız ve sağlık alt yapımız Isparta’da çok güçlü şu anda alanda bulunan pozitif vakalara istenilen her türlü hizmeti sağlık teşkilatımız anında sunabilmekte ama bu şu demek değil ki önümüzdeki günlerde Isparta’mızda vaka sayıları hızlı bir artışa geçmeyecek maske mesafe temizlik ve aşılamaya uymadığımız taktir de emin olabilirsiniz ki diğer illerde olduğu gibi Isparta’mızda da vaka sayıları artabilir” dedi.

Seymenoğlu, aşı konusunda da Ispartalılara çağrıda bulunarak " Pozitif vakaların artmaması için tedbirleri elden bırakmayalım, lütfen rehavete kapılmayalım aşımızı olalım aşıdan bir tedirginlik duyan bir grubumuz var ne olur bunlar sosyal medyadan okuduklarına, dinlediklerine, izlediklerine değil bilim insanlarına, doktorların ve sağlık bakanlığımızın açıklamalarına riayet etsinler, ikinci doz aşısını olmayanlar ikinci doz aşısını, üçüncü doz aşısını olmayanlar üçüncü doz aşılarını zaman kaybetmeden yaptırsınlar, vatandaşlarımızın aşı olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı. (MEY

