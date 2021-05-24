ISPARTA - Akşener, vefat eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin vefat eden Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in mezarına karanfil bırakması, dua etmesi - Akşener'in vefat eden Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmasıISPARTA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Isparta 'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bedre Köyü'ne gelen Akşener, önce Şimşek'in toprağa verildiği mezarlığa gitti.Şimşek'in mezarına karanfil bırakıp, su döken Akşener, burada yapılan duaya katıldı. Daha sonra ailenin köydeki evine geçen Akşener, Mustafa Şimşek'in eşi Meral Şimşek ile yakınlarına başsağlığı diledi.
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