ISPARTA - Akşener esnaf ziyaretinde bulundu

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Uluborlu ilçesinde esnaf ziyareti - Akşener'in, Uluborlu Kapalı Pazar alanında vatandaşlarla bir araya gelmesi - Akşener'in, Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna'yı makamında ziyaretiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener Isparta 'da gazetecilerin sorularını yanıtladı:ISPARTA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluborlu ilçesinde esnaf ziyareti etti. Daha sonra Uluborlu Kapalı Pazar alanında vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna'yı da makamında ziyaret etti.Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Akşener'e gül ürünlerinin yer aldığı sepet hediye edildi.
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