Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İsmail Güneş’ten Özkan Yalım’a cevap gecikmedi

İsmail Güneş’ten Özkan Yalım’a cevap gecikmedi

Kongreden saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Televizyon Saygı Duruşu Gezi Olayları Kışla 

-İsmail Güneş konuşması
-Kongreden farklı açılarda detaylar

( UŞAK )- “CHP, hareketleriyle AK Parti sallanacak bir parti değil” UŞAK

- AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “AK Parti’yi yıpratmak için her şeyi yaptık, kökü sallanıyor” diyen Özkan Yalım’a cevap verdi. Güneş, “CHP, hareketleriyle AK Parti sallanacak bir parti değil” dedi.
AK Parti Uşak 6.Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, geçtiğimiz günlerde “AK Parti’yi yıpratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık sadece kökü kaldı” diyerek konuşan CHP Uşak Milletvekil Özkan Yalım’a cevap verdi. AK Parti’nin CHP’nin hareketleriyle yıkılacak bir parti olmadığının altını çizen Güneş, “Bunlar herkesi kendisi gibi zannediyor. Bizim kökümüz maziye dayanıyor, geçmişe dayanıyor. Öyle sallanmaz arkadaşlar. Bir kere CHP,’ hareketleriyle AK Parti sallanacak bir parti değil. Diyorum ki ben gezi olaylarında siz, illegal örgütler, tavacılar, tencereciler ve televizyon kanalları hepsi beraber oldu Türkiye’yi sallayamadılar” şeklinde konuştu.
Güneş’in bu konuşması kongreye katılan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. (KK-MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı