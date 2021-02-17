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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen GAMER Muharebe Sistemi Tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen GAMER Muharebe Sistemi Tanıtıldı

-Bakan Soylu’nun açıklamaları

( ANKARA ) -- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- “Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum” ANKARA

Frekans Jandarma Teknoloji Devrim Saldırı 


- İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından geliştirilen GAMER Muharebe Sistemi’nin tanıtımında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum” dedi.
İşleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından tanıtılan Gamer Muhabere Sistemi (GAMUS) ile Emniyet ve Jandarma birimlerinin birbirlerinin farklı erişim protokolleri, çalışma frekansları, sinyal modülasyon teknikleri ve veri paylaşım hızları gibi haberleşme teknolojileri kullanan JEMUS ve DMR altyapıları ortak bir ağda uyumlandırılarak tek ve eşzamanlı bir oturumda buluşturulabilecek. “Uzun yıllardır bu bizim en önemli hayallerimizden birisiydi” Bakanlık Merkez Binasındaki GAMER Salonunda Gamer Muhabere Sistemi hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları dedi: “Uzun yıllardır bu bizim en önemli hayallerimizden birisiydi. Ben özellikler sizlerle birlikte bu uygulamayı başaran ve bu uygulamayı geliştiren başta İçişleri Bakanlığımızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve oradaki çok değerli arkadaşlarımıza, emniyetimizin ve jandarmamızın bu uygulamayı geliştirirken birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum. Gerek tüm ülkemizin karşı karşıya kaldığı hadiselerde tek bir koordinasyonun sağlanabilmesi, gerekse de afet gibi, genel saldırı gibi meselelerde bunun alternatif bir iletişim kanalından gerçekleşiyor olması şahsım için bir devrimdir. Bu devrimi sağlayan arkadaşları tebrik ediyorum. Hem DMR hem JEMUS altyapımızın iletişimini uzun zamandır arkadaşlarımız Ağrı’da bunun ilk pilotunu yapmak istiyorlardı. Şu anda buradan da onları canlı olarak çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda da telsizle beraber ulaşabiliyoruz. Bu bizim açımızdan iletişimimizin hem normal zamanlarda hem de olağanüstü dönemlerde en güzel şekilde yapılmasını temin edecek bir fırsattır. Teknik Gelişmedir. Kabiliyettir.” (ALİ-BC -
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