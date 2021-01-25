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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da

Bakan Soylu'nun havalimanından detay

Deprem 

-Yazıkonak Beldesinde konutların yapıldığı alanı gezmesi
-Yeni evlerine yerleşen aileler ile sohbet etmesi
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’a geldi. 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünün ardından bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'da geldi. Bakan Soylu ile beraber kente gelem Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar, AK Parti Elazığ Milletvekilleri ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılandı. Havalimanından Yazıkonak Beldesine geçen Bakan Soylu, yeni evlerine yerleşen aileler ile bir süre sohbet ederek çocuklara hediye verdi. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 8 bininci konutun teslim edebileceği törene katılacağı belirtildi. (RY-HIV-
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