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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl’de

-şeref defteri imzalanması

General Toplantı İstihbarat 

--toplantıdan detay

( BİNGÖL -TEMİZ) BİNGÖL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Bingöl’e geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere kente geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, ilk olarak Valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı. Soylu, ardından İl Özel İdaresinde düzenlenecek olan Güvenlik Toplantısı'na geçti. Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra, yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit, Narkotik Daire Başkanı Hakkı Seydioğulları, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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