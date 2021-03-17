HÜDA PAR’dan Yeniden Refah Partisine ziyaret



- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı’nı ve beraberindeki heyeti ağırladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyeti kabul etti. İkili görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyerek görüşmenin yeni anayasa çerçevesinde geçtiğini belirtti.

“1982 Anayasası askeri cuntalar tarafından millete dayatılan bir anayasadır” Ziyaretin ana konusunun yeni anayasa çalışmaları olduğunu belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, “Yeni anayasa çerçevesinde yaptığımız ziyaretlerin bir yenisini Yeniden Refah partisine yaptık. Bildiğiniz gibi 1982 anayasası askeri cuntalar tarafından millete dayatılan bir anayasadır. Birçok kez değiştirilmeye çalışmış maalesef başarılı olunamamıştır. İlk cümleden itibaren sıkıntılı görünüyor. Biz bu anayasanın değişiyor olmasını yeni bir anayasanın sivil halkı temsil eden parlamentonun özgür iradesi ile yeni anayasanın yapılmasını bile büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Bu ülkede askerler anayasa yapar olgusu oluşturuldu o yüzden sivil bir anayasa yapılmalı. Yeni anayasada herkesin söz söylemesi gerektiğini söylüyoruz. Türkiye’de halk için kimin millet için söz söyleme hakkı varsa sözlerini dile getirsin. Biz bu anlayışımızı sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere götüreceğiz. Bizim de önerilerimiz var biz bu önerileri siyasi partilere götüreceğiz” ifadelerini kullandı. “Yeni milli sivil bir anayasanın yapılması gerekir” Yeni anayasa çalışmalarının sadece siyasi partilerle yapılmasının yanlış olacağını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Anayasa devlet ve millet arasında bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin olabilmesi içinde devletin ve milletin mutabık gönül rızasının olması gereklidir. Milletin hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınması ve korunması, devlet insan içindir insanın saadeti ve selameti için çalışır. Önce insan önce millet anlayışının o anayasanın içerisinde olması son derece önemlidir. 1982’de yürürlüğe giren anayasa maalesef askeri vesayet ürünüdür. Yerli ve milli olması konusunda şüpheler duyduğumuz bir anayasadır. Bundan dolayı da vesayetçi bir anayasa olduğu için, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamadığı için, yanlış uygulamalara haksızlıklara yol açtığı için bu güne 22 defa tadilatı yapılmıştır. Artık tamir edilecek bir tarafı kalmamıştır. Darbe ürünü bir anayasadır. Darbecilerin yoğun baskısı altında kabul edilmiştir. Vesayet anayasası özelliği taşımaktadır. Geçtiğimiz aylarda da Wikileaks belgelerinde açıklandığı gibi darbenin arkasında ABD vardır. Yeni milli sivil bir anayasanın yapılması gerekir. Bundan dolayı ülke olarak temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, evrensel hukuk kurallarına uygun, haklarına saygılı, kul haklarını teminat altına alan, milli sivil bir anayasa olması gerekir. Elbette ki devletin birliğine helal getirmeyecek bir anayasa olmalıdır. Açık net ve anlaşılabilir olmalıdır. Ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir anayasa olmalıdır. Hiçbir beşeri güç tanımayacak bir anayasa olmalıdır. Anayasa konusunda meclis dışındaki partilerinde görüşleri alınmalı. Sadece parti değil sivil toplum kuruluşları da dahil her kesimin görüşü alınmalıdır” diye konuştu.

(ÖMR-



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