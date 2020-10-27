Hobi bahçeleri Meclis'te görüşüldü

-Soru cevap



( ANKARA )- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, hobi bahçelerine ilişkin açıklama- Kılıç: “Tarım arazilerin bir takım tüzel kişiler kurarak, tarım dışına çıkmasına aracılık edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, yüz günden bin güne kadar adli para cezası uygulanacak” ANKARA



- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, “Tarım arazilerin bir takım tüzel kişiler kurarak, tarım dışına çıkmasına aracılık edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, yüz günden bin güne kadar adli para cezası uygulanacak” dedi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, TBMM’de hobi bahçelerine yönelik açıklama yaptı. Kılıç, hobi bahçeciliği yapanları valiliklerin tespit ettiğini belirterek, “Bunu yapanların tarım arazilerin bir takım tüzel kişiler kurarak, tarım dışına çıkmasına aracılık edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, yüz günden bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Aynı zamanda kurdukları anonim şirket için de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası getirmeyi öngörüyoruz” dedi.

İlgili cezaların teklifte öngörüldüğünü söyleyen Kılıç, bunların korunduğunu ifade etti.

Kılıç, sahada iki gurup olduğunu belirterek, bunların İmar Barışı’ndan yararlandığını ve belge aldığını, bir diğer grubun da almayanların olduğunu söyledi.



Kılıç, “İmar Barışı’ndan yararlananları haklarını korunacak. Yanı bunlarla alakalı bir idari adlı işlem olmayacak. İmar Barışı’ndan yararlanmamış olanlarla ilgili yaptırım süreçleri devam edecek. Yetkisi belgesi alanların çıkardığımız kanundan etkilenmeyecek” ifadelerini kullandı. Tütün üretimi yapanlara ilişkin olarak Kılıç, “2022’den itibaren sigara üreticileri yüzde 17 den 30’a varan oranlarda Türk tütünün kullanmak mecburiyetinde kalacaklar.2025 yılında en az yüzde 30 Türk tütünü kullanmak zorunda kalacaklar. Tütün üretimimiz ve istihdam edilen vatandaşımız burada kalmaya devam edecekler. Yapmazlarsa, her kilogram baışşna 8-12 lira yaptırım uygulanacak” şeklinde konuştu.

(AUO-BC -



loading...