HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul Salonu’ndan ayrıldı

-Genel kurul'dan çıkmaları



( ANKARA ) ANKARA



-. HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldılar. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılarak HDP Grubu’na geçtiler. Gergerlioğlu, Anayasa’ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.

Ayrıca güçlü bir protesto yaptıklarını kaydeden Gergerlioğlu, Genel kurulun kapandığını sözlerine ekledi. HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı açıklama yapacaklar. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak. (AUÖ



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