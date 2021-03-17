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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HDP’li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu’ yorumu

HDP’li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu’ yorumu

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Bektaş açıklama

( ANKARA )- HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş, Ömer Faruk Gergerliğoğlu’nun Meclis Genel Kurulunda oturmaya devam etmesini değerlendirdi:- “Vekilimizin kendi takdiridir. Biz onun yanındayız, destek ve dayanışmamız olacak. Geri kalanına Meclis Başkanvekili ve başkanlık divanı karar verecek" ANKARA

İnisiyatif Basın Açıklaması Milletvekilliği 


- HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş, milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerliğoğlu’nun Meclis Genel Kurulunda oturmaya devam etmesine ilişkin, “Vekilimizin kendi takdiridir. Biz onun yanındayız, destek ve dayanışmamız olacak. Geri kalanına Meclis Başkanvekili ve başkanlık divanı karar verecek" dedi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Bektaş basın açıklaması düzenledi.
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun halen Genel Kurulda oturmaya devam ettiğini belirten Bektaş, “Vekilimizin kendi takdiridir. Biz onun yanındayız, destek ve dayanışmamız olacak. Geri kalanına Meclis Başkanvekili ve başkanlık divanı karar verecek. Bizim inisiyatifimizde olan bir şey değildir” diye konuştu.

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