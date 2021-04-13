HDP Grup toplantısı



- Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “HDP’ye yeterince tanımayanlar ve tanımak istemeyenler üçüncü yol dediğimizde seçim ittifakı olarak anlamlandırmaktadır. HDP’nin gündeminde bir seçim ittifakı şu an itibariyle yoktur'' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Buldan, HDP'ye bakan vatandaşın 7 Haziran'ı, 31 Mart'ı, 24 Haziran'ı göreceğini belirterek, “Bu dönem biz muhalefetteyiz. Bilinmeli ki ilk seçimde bu ülkenin yönetiminde mutlaka olacaktır. Halklarımızın demokrasi rüyası mutlaka gerçekleşecektir'' ifadelerini kullandı.Merkez Bankası’nın rezervini sorgulayan Buldan, “İşsizlik, yoksulluk ve açlık sosyal bir ölümdür. Yüz binlerce kamu çalışanının KHK ile işten atılması aynı zamanda sosyal ölümdür'' şeklinde konuştu.

İttifak iddialarına yönelik olarak Buldan, “HDP’ye yeterince tanımayanlar ve tanımak istemeyenler üçüncü yol dediğimizde seçim ittifakı olarak anlamlandırmaktadır. HDP’nin gündeminde bir seçim ittifakı şu an itibariyle yoktur'' dedi.





loading...