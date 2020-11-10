Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: '(Plan ve Bütçe Komisyonu) Burayı özleyeceğim' (2) - TBMM
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "(Plan ve Bütçe Komisyonu) Burayı özleyeceğim" (2) - TBMM - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Plan Bütçe Komisyonu üyeleriyle selamlaşması - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan Bütçe Komisyonu'na veda etti. (3)"Burayı özleyeceğim. Plan ve Bütçe Komisyonumuzu. Özellikle ifade etmek istiyorum."
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