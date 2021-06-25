HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın'
HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" - AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın."
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