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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
HAKKARİ - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar esnafı ziyaret etti

HAKKARİ - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar esnafı ziyaret etti

- HDP Eş Genel Başkanı Sancar esnaf ziyareti - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari 'de konuştu: - "Bizim arayışımız, Kürt sorununa demokratik çözümdür, bütün ülkeye demokrasidir, özgürlüktür, bütün halklara eşitliktir"HAKKARİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim arayışımız, Kürt sorununa demokratik çözümdür, bütün ülkeye demokrasidir, özgürlüktür, bütün halklara eşitliktir." dedi.
Hakkari 'nin Şemdinli ilçesine gelen Sancar, beraberindeki partililerle esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.Parti binası önünde açıklama yapan Sancar, "Kürt sorununa demokratik çözümü getirebilirsek bölgeye barış politikalarını hakim kılarız. Halklar arasında eşitliğe dayalı kardeşliği kurarız o zaman. Bizim arayışımız, Kürt sorununa demokratik çözümdür, bütün ülkeye demokrasidir, özgürlüktür, bütün halklara eşitliktir." diye konuştu.
Sancar, "Siz bizimle oldukça bizim başımız öne eğilmez, ayağımız tökezlemez, önümüz açık, yolumuz aydınlık olur." ifadesini kullandı.

Özgürlük Politika 

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