HAKKARİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
- Salonun iç/genel planı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla kongreye katılması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un konuşması - AK Parti İl Başkanı Abdulmuttamip Özbek'in konuşması - "Cumhur İttifakı ile kol kola daha çok uzun yıllar gideceğiz. Çok daha büyük işler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dönüşümüne daha büyük katkılar sunacağız"HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin dönüşümüne daha büyük katkılar sunacaklarını belirterek, Türkiye'nin gelişeceğini, dönüşeceğini ve güzelleşeceğini söyledi.
AK Parti Hakkari İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'den canlı bağlantıyla katıldığı programla gerçekleştirildi. Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Yavuz, yaptıkları işin salt bir siyasi organizasyon olmadığını söyledi.
Bir dava hareketinin neferleri olarak Türkiye'nin yarınlarını daha aydınlık hale getirmek için uğraş verdiklerini belirten Yavuz, şunları aktardı:"Eğer kökü çok derinlerde olan ve maziden aldığımız ilhamla geleceğe doğru yürümüyor olsaydık, bunca tuzağı boşa çıkartamaz, bunca prangayı kıramazdık. Dolayısıyla eğer Türkiye'de bunca tuzak boşa çıkartılmışsa, prangalar kırılmışsa ve kırılmaya devam ediliyorsa sizin gibi yüreği coşkun ve güzel insanların katkısıyla oluyor. Bu davanın neferleri olarak makamlara oturup kalamayız, makamlar bizim hedefimiz, amacımız olamaz. Makamlar ancak bizim için birer vasıta, sizlere hizmetkarlık yapabilmek için birer araç olabilir." - "Türkiye adeta solunum cihazına bağlanmıştı"Yavuz, şöyle devam etti:"Ekonomi birinci gündemimizdi, önceliğimizdi. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her mitingde '3 yıl bizden bir şey beklemeyin' diyerek hitapta bulunuyordu. Bugün muhalefet partileri böyle söylesin bakalım. O kadar kötüydü ki Türkiye'nin hali, 3 yıl ancak nefes alırız diye düşünülüyordu. Türkiye adeta bayılmıştı, solonum cihazına bağlanmıştı, adım atamıyor, nefes alamıyordu. Ama sizlerin helal oylarınızla iktidara gelen AK Parti ile birlikte nefes aldı, ayağa kalktı, yürüdü hatta koşuyor elhamdülillah. Cumhur İttifakı ile kol kola daha çok uzun yıllar gideceğiz. Çok daha büyük işler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dönüşümüne daha büyük katkılar sunacağız. Türkiye gelişecek, dönüşecek, güzelleşecek. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın." - "10 binlerce kişi işkenceye maruz bırakılmıştı"O dönemde ikinci önceliğin darbeler, terör ve vesayet olduğunun altını çizen Yavuz, 10 yılda bir gerçekleştirilen ihtilallerle Türkiye'nin bütün kazanımlarının yerle bir edildiğine dikkati çekti.Sadece 1980 ihtilalinde 650 bin kişinin gözaltına alındığını anlatan Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:"210 bin dosya mahkemelerde açılmış, 230 bin kişi yargılanmıştı. 517 kişi idama mahkum edilmişti. Bunların 50 tanesi biri sağdan biri soldan denilerek idam edilmişti. 10 binlerce kişi işkenceye maruz bırakılmıştı. Binlerce kişi yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. Darbeler böyle sonuçlar üretiyordu. AK Parti iktidara geldiği günlerde de herkesin kafasında şöyle bir cümle dolaşıyordu, 'İktidar olmak mümkün ancak muktedir olmak mümkün değil.' Ama her birinizin, annemizin ak sütü kadar helal olan oylarımızla iktidarda tuttuğumuz, iktidara getirdiğimiz ve iktidarını da devam ettirdiğimiz AK Partiyle bu algı da yerle bir oldu."İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de kendisini il başkanlığı görevine layık gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezine teşekkür etti.AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar herkesle gönül bağı kurduğunu dile getiren Özbek, "AK Parti Edirne'den Hakkari 'ye Türkiye'nin her yerinde taş üstüne taş koyan, her insana dokunmuş bir partidir. Bir emanet devralıyorum. Bu emaneti teslim alırken herkese adaletli ve hakkaniyetli davranacağımıza söz veriyorum. Teşkilatlarımızla tüm Hakkari halkının hizmetinde olacağız." diye konuştu. Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Özbek, AK Parti İl Başkanlığına seçildi.Kongreye, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, AK Parti Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, eski AK Parti Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, merkez, ilçe ve belde teşkilatları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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