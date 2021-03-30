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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü

-TSK tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya General Askeri Tören 


- Genelkurmay Başkanı Orgeneal Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ile bir araya geldi. Başkan Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Raza askeri tören ile karşılandı. Konuya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı askerî törenle karşıladı. Orgeneral Yaşar Güler tarafından törenle Orgeneral Nadeem Raza’ya TSK Liyakat Nişanı tevcih edildi. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargâhında bir görüşme gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

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