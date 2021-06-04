Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışını yaptı

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklaması

-Açılışın yapılması

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun inceleme yapması

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu penaltı kullanması

-Toplu hatıra fotoğrafı çekimi

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bölgeden ayrılması

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle söyleşide buluşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Yarının Türkiye'sini gençler yönetecek. O yüzden sizlerin çok güçlü ve donanımlı olmasını istiyoruz. İnanıyorum ki bir anınızı, bir dakikanızı dahi boş geçirmeden dolu dolu Genç Ofis başta olmak üzere tüm imkanları kullanacaksınız." dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı.

Bakan Kasapoğlu’na, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile çok sayıda öğrenci eşlik etti. Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışı öncesi gençlerle Diyarbakır yöresine ait türküler seslendiren Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Bundan sonra burası size emanet. Kütüphanesiyle diğer imkanlarıyla siz ne istiyorsanız onu yapacağız gençler. Siz ne talep ediyorsanız başımız gözümüz üstüne bunu bilin. Diyarbakır ve ilçeleri, gençlik için çok önemli kararlar aldık. Çok farklı tesisleri inşa edeceğiz. Yeni havuzlar, sahalar inşa ediyoruz. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortlarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, kamplarıyla, bilim merkeziyle inşallah gençlikte ve sporda yeni bir döneme geçiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

“Yarının Türkiye'sini gençlerin yöneteceğine inanıyorum”Gençler için Bakanlığının tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceklerini ve yarının Türkiye'sini gençlerin yöneteceğini ifade eden Kasapoğlu, "O yüzden sizlerin çok güçlü ve donanımlı olmasını istiyoruz. İnanıyorum ki bir anınızı, bir dakikanızı dahi boş geçirmeden dolu dolu Genç Ofis başta olmak üzere tüm imkanları kullanacaksınız. Emeği, gayreti olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bakan Kasapoğlu ile beraberindekiler Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışını yaparak incelemede bulunduktan sonra penaltı atışı yaptı. Gençlerle toplu hatıra fotoğrafı çeken Bakan Kasapoğlu programın ardından tarihi İç Kale'de Genç ve Sporcu Buluşması programına katılarak, gençlerle sohbet etti ve onların sorularını cevapladı.

