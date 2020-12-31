Gelecek Partisi’nden istifa eden yönetim binayı boşalttı

-Bina içi detaylar

-Araca yüklenen eşyalar

-fotoğraflar



( SAKARYA )- Tabelalar söküldü, masa ve sandalyeler taşındı- Gelecek Partisi Sakarya İl Binası bomboş kaldı SAKARYA



- Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve İl Yönetimi’nin partiden toplu istifa etmesi sonrasında il binasında tüm tabelalar söküldü, yönetimin kullandığı masa ve sandalyeler taşındı.Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes yayınladığı basın açıklamasında, 23 Ocak tarihinden itibaren faaliyet gösteren Sakarya Gelecek Partisi Teşkilatı’nın istifa ettiğini belirtmişti. Bu doğrultuda Serbes’in, “Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz” söylemleri sonrasında istifa ettiği yönetimin il binası boşaltıldı. Yaşanan gelişmelerin sonrasında Adapazarı ilçesi Yeni Cami Sokak’ta yer alan ve Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak kullanılan binadaki tabelalar indirilip, eşyalar kamyonlara yüklenerek taşındı. Binanın kaplamaları sökülürken yönetime ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı.Gelecek Parti Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, yönetimden toplu olarak istifa ettiklerini belirten yazlı açıklamasında, “Sakarya’da teşkilatlanmanın maddi-manevi yükünü çektik. Ancak biat kültüründen gelen ilkesizlerin baskı ve zorlamalarına maruz kaldık. Bizden çalışan/üreten bir teşkilat değil, biat eden bir teşkilat olmamız istendi. Kabul etmedik, direndik. Bizler, Türkiye’nin ilkesiz siyasetçilerine karşı bir duruş sergilemek, alternatif olabilmek için bu yola çıktık. İlkesiz siyasetçilerin siyasi hedeflerine hizmet etmek için değil. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğünden, adam kayırmacılığın yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır. Türkiye’de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz. Bu vesile ile bizi yalnız bırakmayan, teveccüh gösteren Sakaryalı hemşerilerimize ve görev süremiz boyunca birlikte olduğumuz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer vermişti.



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