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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaş gününü kutladı

Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaş gününü kutladı

Cumhurbaşkanın pasa kesmesi

Kutlay Doğum Günü Basın Mensupları 

-Cumhurbaşkanının gazeteciler ile sohbeti

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gazeteciler 67 yaşına giren Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cuma namazı öncesi evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaş gününü basın mensupları kutladı. Aracından inen Erdoğan doğum pastasını keserek basın mensuplarına dağıttı.
Erdoğan, doğum gününü kutlayan gazetecilere teşekkür etti.
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