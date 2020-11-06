Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Tunus'ta

- Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerefeddin'in açıklaması - Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasıTUNUS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus 'ta, Tunus lu mevkidaşı Tevfik Şerefeddin ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.
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