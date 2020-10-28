Fransa Büyükelçiliği önünde eylem : “Bu hayasız akını durduracağız”



- Fransız Dergi Charlie Hebdo'nun ahlaksız çizimi sonrasında tepkiler çığ gibi büyürken, Vatan Partisi Öncü Gençlik grubu Fransa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ahlaksız bir çizime imza atan ve insanlık onurunu ayaklar altına alan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepkiler katlanarak büyüyor. Fransa Büyükelçiliği önüne gelerek sözde basın özgürlüğü altında Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türk ve İslam dünyasına yönelik yapılan alçak saldırıyı protesto eden Vatan Partisi Öncü Gençlik grubu “Bu hayasız akını durduracağız” sloganları attı. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, yaptığı basın açıklamasında, “Burada hedef Sayın Cumhurbaşkanımız 'la birlikte, Türkiye'dir. Emperyalist Batı'ya karşı direnen mazlum milletlerdir. İslam uygarlığına, Hz. Muhammed'e saldıranlar, insanlığa ve büyük medeniyet birikimine saldırmaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, büyük Türk milletine ve islam uygarlığına saldırıları sözde "ifade özgürlüğü" yalanlarıyla perdeliyor. Onların özgürlük anlayışı, Afrika'da ulusları acımasızca sömürme özgürlüğüdür. Libya'nın üzerine NATO bombaları yağdırma özgürlüğüdür. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenliğine göz dikme özgürlüğüdür. İslam dünyasının kutsalı ve bütün insanlığın değeri olan Hz. Muhammet'i küstahça karalama özgürlüğüdür. Hiç kimse Türkiye'ye, Türkiye Cumhurbaşkanına ve İslam'a, Hz. Muhammed'e hakaret etme özgürlüğüne ve haddine sahip değildir! Buradan, Fransa Büyükelçiliği önünden Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak meydan okuyoruz ve bu emperyalist iki yüzlülüğü mahkum ediyoruz! . Macron, Hz. Muhammed'in yalnız Müslümanların değil yedi iklimde nasıl gönüllerde olduğu görmek istiyorsa, Fransız bestecisi Debussy'ye, Beethoven'ın "Atina Harabeleri" adlı eserinde "Büyük Peygamber Muhammed" diye haykırışına kulak versin. Büyük Batı düşünürlerinin Hz. Muhammed'in kişiliğine duyduğu saygıyı öğrensin. Hz. Muhammed'e dil uzatmak, insanlığa ve medeniyete saygısızlıktır” diye konuştu.

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