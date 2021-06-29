Fahrettin Altun: ' ‘Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi’ başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktır'
AÇIKLAMA
( ANKARA )Fahrettin Altun: " ‘Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi’ başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktır"-"Geçtiğimiz birkaç günde ‘Katarlılara Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi’ ve ‘Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar’ başlıklı yalan haberlerde gördük"-" İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan ve tamamen yalan olan ‘Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi’ başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktır"
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