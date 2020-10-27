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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM’de tören düzenlendi

- Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM’de tören düzenlendi

Cenaze töreni

Cenaze Cenaze Namazı 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

. Durmuş için TBMM’de tören düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı.
Durmuş’un özgeçmişi okundu. Daha sonra kendisi için dua edildi. Durmuş için Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılınacak ve Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (AUÖ-BC -
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