Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ERZURUM - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı

ERZURUM - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı

- Muharrem İnce'nin halk oyunlarını izlemesi - İnce'nin vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi - İnce'nin seçim otobüsünde konuşması - İnce ve partililerin açılış kurdelesini kesmesiMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtıERZURJM (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.
Ağrı'da partisinin il başkanlığını açtıktan sonra kara yoluyla Erzurum 'a gelen İnce ve beraberindekiler, Yakutiye ilçesindeki parti binası önünde coşkuyla karşılandı.Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden İnce, Memleket Partisi'nin il ve ilçe binalarını açtıklarını söyledi.

İnce, yapılacak seçimlerde Erzurum 'dan milletvekili çıkaracaklarını belirterek, "Göreceksiniz Erzurum 'dan milletvekili çıkaracağız, o başarı olacak. Çıkarmazsak başarısızlığı kabul ediyorum ama 40 yıldır milletvekili çıkaramayanlara da selam gönderiyorum." dedi.
Tüm vatandaşları Memleket Partisi’ne davet ettiğini söyleyen İnce, AK Parti, MHP ve CHP'ye oy verip durumdan memnun olmayanları da partilerine çağırdı.Konuşmaların ardından İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, daha sonra parti yönetimi ve gençlerle bir araya geldi.İl Başkanlığı açılışında vatandaşlara cağ kebabı ve çay ikram edildi.

Açılış Töreni Parti Yönetimi Milletvekili Halk Oyunları Sel 

İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement