ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık tarafından karşılanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye vermesi - Yol güzergahındaki atlı ciritçilerin karşılaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyundan görüntü - Erdoğan'ın protokol ile selamlaşmasıERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum 'da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum 'da İl Başkanlığı toplantısına katılmak üzere salona geldi.
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