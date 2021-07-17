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ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık tarafından karşılanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye vermesi - Yol güzergahındaki atlı ciritçilerin karşılaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyundan görüntü - Erdoğan'ın protokol ile selamlaşmasıERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum 'da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum 'da İl Başkanlığı toplantısına katılmak üzere salona geldi.

Güzergah Toplantı Kalaba Alabalık Araç Konvoyu 

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