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ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz'
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz'

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz'

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz" - Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde konuştu.
(4) - Erdoğan: "Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz."

Devşirme Felaket 

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