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ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir'
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir'

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir'

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir" - AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısı - Partililerin coşkusu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.
(4) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir" - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset tasavvurunu en tepeden en ücraya kadar hakim kılmamız şarttır""Sevgili gençler, önce kendi aramızdaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmemiz gerekiyor. İçerde ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek, dışarıda da o derece güçlü o derece etkili, sağlam oluruz"

Samimiyet Muhabbet Tevazu Toplantı Felsefe 

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