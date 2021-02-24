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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- “Eren-11 Sehi Ormanları” Operasyonu başladı

- “Eren-11 Sehi Ormanları” Operasyonu başladı

Operasyonlardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Terör Örgütü Teröristler 


- İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor. Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-11 SEHİ ORMANLARI” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel, 51 operasyonel tim görev alıyor. Bitlis ve Siirt illerindeki başlatılan operasyonlarla alakalı olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan 'Eren Operasyonları' halkımızın desteği ile 'İnançlı ve Kararlı' bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi. (ENG-
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