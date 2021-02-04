Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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