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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Engin Özkoç Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Engin Özkoç Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Özkoç konuşma

Yurt Dışı Basın Toplantısı Toplantı Beyin Göçü Öğrenciler 

-Soru cevap

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'den yurt dışına beyin göçünün sürdüğünü savunarak, "Bu acı değil mi, bu bir beka sorunu değil mi?" dedi.
Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasında Türkiye'den yurt dışına beyin göçünün devam ettiğini anlatan Özkoç, "Gençlerimiz artık bu ülkede kalmak istemiyorlar. Bu acı değil mi, bu bir beka sorunu değil mi?" ifadelerini kullandı. Özkoç şöyle devam etti: "Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin öğrencilerini bu noktaya getirirseniz yarın onlar kendi geleceklerini bu ülkede aramazlar, yüzünü yurt dışına çevirirler. Onun için biz liyakatin ön plana çıkarılması gerektiğini söylüyoruz." (AUÖ-BC-CC-Y)
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