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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emine Erdoğan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi”ni ziyaret etti

Emine Erdoğan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi”ni ziyaret etti

Açılış

Görme Engelli İşitme Engelli Akıllı Telefon Görme Engelliler Mobil Uygulama 

-Sergiden detaylar
-Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi
-Çocuklarla sohbet etmesi

( ANKARA )-“Tablolar” Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde konuşuyor ANKARA

- Türk Telekom’un görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi”, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dünyaca ünlü 30 tablonun sesli betimlemeleriyle yer aldığı serginin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapıldı. 30 Temmuz’a kadar devam edecek serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eserleri Türk Telekom’un az görenlere yönelik yürüttüğü Günışığı Projesi kapsamında eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Çocuklarla tablolara ve sergiye dair samimi diyaloglar kuran Erdoğan, Türk Telekom’a engellilere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Günışığı Projesinde eğitim alan çocuklarla birlikte sergiyi gezen Emine Erdoğan, sesli betimlemeli tabloları dinleyen çocukların sergiye yönelik deneyimleri hakkında kendileriyle sohbet etti. Dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo, ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide bulunan, Namık Kemal İsmail’in “Çanakkale Savaşı- Son Mermi” adlı tabloya ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sesiyle hayat verdi. Sergide seslendirilen diğer eserlerden bazıları Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Edward Munch'ın Çığlık, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh'un Arles'teki Yatak Odası ve Claude Monet'in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu. Görme engelli bireyler bu eserlere diledikleri herhangi bir zamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek. Ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler, yine onlar için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanmış yön bulma uygulaması “Sesli Adımlar” ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecek.
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