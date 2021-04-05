Elazığ’dan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusu

-Adliyeden gelen detaylar

-Üyelerin pankart açması

-Suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye giriş

-Memur-Sen İl Temsilcisi açıklama

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Memur-Sen Elazığ Şubesi üyeleri bildiride imzası olan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriye tepkiler devam ediyor. Bu kapsamda Memur-Sen Elazığ Şubesi üyeleri adliyeye giderek bildiride imzası bulunan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu. Burada açıklamalarda bulunan İl temsilcisi İbrahim Bahşi," Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. 'Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa ‘amiral eskisi’dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır” dedi.

Darbelerin milletin egemenliğinin tehlikeye attığını dile getiren Bahşi, "15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikâr edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkûm edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve te’kit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri, milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Hâlbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kayaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur” diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunmak üzere adliye binasına geldiklerini aktaran Bahşi, “Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir” şeklinde konuştu.

(RY-HİV-



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