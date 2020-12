Edirne-Kırklareli Yolu Sazlıdere Varyantı açılışını Bakan Karaismailoğlu yaptı

-Edirne-Kırklareli Yolu Sazlıdere Varyantı açılışı

- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli Yolu Sazlıdere Varyantı’nın 5 kilometrelik kesiminin açılışını yaptıklarını söyledi.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli Yolu Sazlıdere Varyantı açılışını yapmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Bakan Karaismailoğlu’nun katılımıyla söz konusu varyantın açılışı yapıldı.Açılış öncesi konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Son 18 yılda yaptığımız tüm yatırımların karşılığını ülkemizin ekonomisine büyük katkılar yaparak veren Edirne’mize ulaşım ve iletişim anlamında 3 milyar 841 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Trakya Bölgesi Asya-Avrupa arasında bir köprüdür”Bakan Karaismiloğlu, “Trakya Bölgemiz, güçlü karayolu altyapısı ile, limanlarıyla, demir ve hava yolu bağlantılarıyla Asya-Avrupa arasında bir köprüdür. Tarihi yapıları, kültürel değerleri, tarım, sanayi ve turizm yatırımlarıyla, bölgenin yatırımlara açık iki önemli şehri olan Edirne ve Kırklareli arasındaki 47,5 kilometrelik karayolunun standardını yükseltiyoruz. Edirne-Kırklareli Devlet Yolu, bölgenin üretimine, istihdamına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. İki kadim şehrimiz arasında, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı bir ulaşım altyapısını hayata geçiriyoruz” dedi.

“TEM-Edirne Karaağaç bağlantı yolunun ihalesini yaptık”Bakan Karaismailoğlu, büyük bir gururla Edirne-Kırklareli Yolu’nun İskender-Sazlıdere Varyantı’nın açılışını hep birlikte gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Yolumuz, Doğu-Batı koridorundaki D-020 aksının önemli bir parçasıdır. Tek yol şeklindeki mevcut yolu 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltiyoruz. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü devamında 5,3 km uzunluğundaki TEM-Edirne Karaağaç bağlantı yolunun ihalesini yaptık. Bu kapsamda bin 204 metre uzunluğundaki Yıldırım Beyazıt Köprüsü ve bağlantı yollarını tamamlayarak trafiğe açacağız” dedi.

“Bugün açılışını yaptığımız varyant 5 kilometrelik kesimdir”Proje ile teknik bilgileri paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “2019 yılı sonuna kadar yolun 2. ve 9.ncu kilometreleri arasındaki 7 kilometrelik kesim tamamlandı. 2020 yılında da 9 ve 20.nci kilometreleri arasındaki 11 kilometrelik İnece ve Ürünlü Varyantları ile birlikte yolun ilk 2 kilometrelik kesimi olmak üzere 20 kilometresini tamamlayıp halkımızın hizmetine açtık. Bugün açılışını yaptığımız varyant ise; Edirne İl sınırı içindeki 42.5 ile 47.5 kilometreler arasındaki 5 kilometrelik kesimdir. Bu kesim üzerinde 3 adet kavşak, 1 adet köprü, 3 adet alt geçit ve 8 adet menfez bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.“Proje ile yol güzergahında her şeyden önemlisi can ve mal güvenliği sağlanmıştır”Bakan Karaismiloğlu, “Proje ile yol güzergahında her şeyden önemlisi can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Mesafe 6.9 kilometreden, 5 kilometreye inerken, seyahat süresi 8.5 dakikadan 2.5 dakikaya düşmüştür. Bu şekilde; zamandan 7.8 milyon lira, akaryakıttan 2.3 milyon lira olmak üzere, toplamda yılda 10.1 milyon lira tasarruf sağlanacaktır” dedi.

“Geleceği parlak bir ülkeyiz”Bakan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettikleri gibi bizler yolları ‘medeniyet göstergesi’ olarak görüyoruz. Yollar, geçtikleri ve ulaştıkları yerlerdeki üretimi, istihdamı, ticareti ve yaşam kalitesini yükselten akarsular gibi hayati öneme sahiptirler. Bu gaye ile son 18 yılda demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayollarımızda, dahası haberleşme ve iletişimde ülkemizi adeta yeni bir çağa taşıdık. Geleceği parlak bir ülke olan ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefine yürüyen Türkiye’miz, bölgesinde bir lojistik güç haline gelmiştir. Bu gücün, ülke sathında bütünsel kalkınmaya omuz vererek, vatanın her noktasında iş, aş ve berekete dönüşmesi bizlerin ellerindedir. Öyle bir milletiz ki, biz, inanırsak ve el ele vererek çalışırsak, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.





