EDİRNE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Havsa'da incelemelerde bulundu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Havsa'da çiçeklerle karşılanması - Bakan Kurum'a Miraç Kandili nedeniyle pişirilen hamurdan ikram edilmesi - Bakan Kurum'un Havsa'da yürütülen projeler hakkında bilgi alması - Bakan Kurum'a hediye takdimiEDİRNE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Havsa ilçesinde incelemelerde bulundu.
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