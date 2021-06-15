Dündar'dan Kosova'da önemli ziyaretler



- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı’nın savaş meydanlarında şehit düşmüş ilk ve tek padişahı Sultan 1. Murad Hüdavendigâr'ı anma programı için gittiği Kosova’da, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği, Kosova İslâm Birliği ve TİKA'yı ziyaret etti. Bu yıl 16’ncısı tertip edilen anma programı öncesinde Başkan Mustafa Dündar’ın Kosova’daki ziyaretlerinin ilk adresi, Kosova İslâm Birliği Başkanı Naim Ternava oldu. Ziyaretlerde, AK Parti Bursa Milletvekili ve Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kâmil Bayramiç, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu ve Kenan Kır da yer aldı. Başkan Dündar ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Ternava, Kosova İslâm Birliği olarak başta Osmangazi Belediye Başkanı ve ekibi olmak üzere, Sultan Murat Hüdavendigâr Han’ı anmak için gelenlere ayrı ayrı teşekkür etti. Balkan coğrafyasındaki fetihleri ile Osmanlı’ya Avrupa’nın kapılarını açan isim olan Sultan Murad Hüdavendigâr Han’ın Kosova Savaşı’nın, aynı zamanda Müslümanlığın bu coğrafyada yayılmasının başladığı tarih olması açısından da ayrı bir yeri olduğunu belirten Ternava, “İslâm dünyası adına, bu topraklarda yaşayan bizler adına Kosova Savaşı çok önemli bir zaferdir. Avrupa’ya barış, kardeşlik ve adaleti getiren bu zaferin ardından yaklaşık 500 yıl boyunca birlikte yaşadık. Son 100 yıla yakındır ayrı gibi görünsek de, ruhumuz birlikte yaşıyor. Bizler, bu birliktelik sonsuza kadar devam etsin istiyoruz. Bugün hala Türkiye’den buraya gelenler kendilerini yabancı değil, kendi evindeymiş gibi hisseder. Bizler de Türkiye’ye gittiğimizde aynısını hissediyoruz. Bu dostluk ve kardeşliğin yaşatılması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli” dedi.

“Kendimizi evimizde hissediyoruz” Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da 2006 yılında başlatılan etkinliğin bu yıl 16’ncısını düzenlediklerini söyledi.



Balkan coğrafyasında yaşayan Müslüman Türk toplumuyla aynı inanç ve tarihi geçmişe sahip olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “İnancımız bir, tarihimiz bir, kültürümüz bir. Bu ortak geçmiş tarih boyunca bizleri birbirimizden uzaklaştırmadı. Bunun en güzel örneklerinden biri de, birlikte gerçekleştiğimiz bu etkinliğimiz. Bizler her ne kadar Avrupa’ya, Balkanlar’a gelmiş olsak da, kendi evimize gelmiş gibi hissediyoruz. Bu yıl da buluşalım ve dualarda birlikte olalım istedik” diye konuştu.

Kendisinin 12 yıldır bizzat Kosova’ya gelerek bu faaliyete katıldığını belirten Dündar, “Bu süreçte Kosova’nın geliştiğini, beraberinde kendi kültürümüzün de geliştiğini görüyorum. Tarihimizin, kültürümüzün korunup yaşatıldığını görüyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Bunlar, onur verici gelişmeler. Fiziki gelişimin yanında, bizler de kültürel gelişimi sürdürdüğümüz sürece, inşallah barış, huzur ve kardeşlik ortamı içerisinde güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. İnşallah, Sultan Murad’ın türbesinin başında yaptığımız ve yapacağımız dualar kabul olur ve bu coğrafyada barış içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam ederiz” ifadelerini kullandı. Büyükelçi ve TİKA ziyareti Başkan Dündar'ın ziyaretlerindeki ikinci adres ise Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar oldu. Dündar ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükelçi Sakar, “Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ı Anma etkinliği, tarihi ve kültürel bağların yaşatılması adına son derce önemli. Bu etkinlik, iki ülke insanı arasında var olan tarihsel bağı canlı tutma adına da çok büyük katkı sağlıyor. Bu vesileyle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başta olmak üzere, bu etkinliğe destek veren tüm kişi ve kurumlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Balkan coğrafyasında barış ve huzur içinde bir yaşam için savaşmış, bu uğurda şehit olmuş Murad Hüdavendigâr Han’ın mirasını yaşatmak adına bu etkinliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle düzenleyemediğimiz etkinliğimizi kısıtlamalı da da olsa gerçekleştiriyoruz. İnşallah hastalık bir ân önce biter, bizlerde bu etkinliğimizi eskiden olduğu gibi yine coşkulu şekilde düzenleriz” diye konuştu.

Son olarak beraberindekilerle birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na geçerek TİKA Priştine Program Koordinatörü Cihan Dinçer’i ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında bir süre sohbet ettiği Dinçer'den TİKA’nın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. (MŞ-Y)

