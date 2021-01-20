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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DP Genel Başkanı Uysal: “Aşılamada basın çalışanlarına öncelik verilmesi talebimizdir”

DP Genel Başkanı Uysal: “Aşılamada basın çalışanlarına öncelik verilmesi talebimizdir”

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ın açıklamaları

Teknoloji 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anadolu Yayıncılar Derneği’ni ziyaret etti. Genel Başkan Uysal, “Buradan Sağlık Bakanlığımıza bir çağrı yapmak isterim Bu süreçte fedakârlık gösteren basın emekçilerimize öncelik verilmesi Demokrat Parti olarak talebimizdir” dedi.
Anadolu Yayıncılar Derneği’ni ziyaret eden Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Uysal, önemli açıklamalarda bulundu. Gece gündüz çalışan basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Genel Başkan Uysal, “Buradan Sağlık Bakanlığımıza bir çağrı yapmak isterim Bu süreçte fedakârlık gösteren basın emekçilerimize öncelik verilmesi Demokrat Parti olarak talebimizdir. Yerel medya çok pahalı bir faaliyet alanı haline getirildi.
Ulusal çapa rekabet edebilmek çok kolay değil ama teknolojinin getirdiği imkânlar var. Nitelikli içerik üretebilmek bu rekabette yerel genel fark etmeksizin fark yaratabilecek bir süreç” şeklinde konuştu.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, nazik ziyareti ve basın çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi talebi için Genel Başkan Uysal’a teşekkürlerini iletti. (UTK-BC -
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