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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İnegöl'de
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İnegöl'de

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İnegöl'de

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( BURSA ) - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara yüklendi BURSA

Parti Kongresi 


- Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bursa'nın İnegöl ilçesinde parti kongresine katıldı.
DP İnegöl İlçe Başkanlığının kongresi, Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı kongrede konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Başkan Murat Balakuş ve ekibi yeniden seçildi.
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