Diyarbakır’da toplantı öncesi şehit yakınları kahrolsun PKK sloganlarıyla yürüdü

DİŞAD 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda mevcut Başkan Rıdvan Işık tekrar başkan seçilirken, toplantı öncesi şehit yakınları toplantının yapılacağı salona ‘Kahrolsun PKK ve Şehitler Ölmez’ sloganları atarak yürüdüler. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi şehit yakınları ve dernek üyeleri DİŞAD binası önünde ellerinde dev Türk bayrakları ile toplantının yapılacağı salona kadar ‘Kahrolsun PKK ve Şehitler Ölmez’ sloganı atarak yürüdüler. DİŞAD 3. Olağan Genel Kurulu toplantısına AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, DİŞAD Başkanı Rıdvan Işık ve siyasi parti temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması sonrası şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlanan toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, şehit yakınlarıyla her zaman dayanışma içerisinde olduklarını aktardı. “Şehidimize ve şühedamıza sahip çıkmak zorundayız” Şehit denilince kara toprağı vatan yapanın ilk akla geldiğini belirten Kayaalp,” Şehit denilince vatan uğruna ödenmiş bedel akla gelir ve yine onların yakınları, evlatları, akrabaları ve şehit denilince bunlar hepimizin akrabaları olur. Biz her ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun şehidimize ve şühedamıza sahip çıkmak zorundayız. Evlatlarına ve yakınlarını kendi yakınlarımızmış gibi görmek zorundayız. Çünkü bu vatanı bize vatan yapan onların bize vermiş olduğu bedellerdir. Dolayısıyla göreve geldiğim günden beri bütün şehitlerimizin yakınlarıyla ilgilenmeye çalıştım ve çalışmaya gayret göstereceğim. MHP olarak bütün şehit ailelerine kapımız daima açıktır” dedi.

“Bu ülke bizim, çocuklarımız bizim ve biz hepsine sahip çıkmak zorundayız” Şüphesiz ki bizi biz eden vatanımız, milletimiz, dinimiz ve bayrağımız olduğunu belirten DİŞAD Başkanı Rıdvan Işık ise, “Vatan olmazsa hiç bir şey olmaz, vatan olmazsa insan olmaz, hayat olmaz ve yaşam olmaz. Biz aziz şehitlerimizin kutsal emanetlerini yaşatmak, onların bize geride bıraktıklarına sahip çıkmak üzere kurulmuş bir derneğiz. Bugüne kadar milli birlik ve beraberliğimiz için ve devletimizin bekası için ilimizde ve Türkiye çapında teröre karşı elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu vatan bizim, bu ülke bizim, çocuklarımız bizim ve biz hepsine sahip çıkmak zorundayız. Dört bir tarafımızı şuanda düşman sarmış durumda, içerden ve dışardan ülkemizi yıkmaya çalışan süper güçler var. Ama biz onlardan daha güçlüyüz. Biz kurtuluş savaşındaki göğsü iman dolu ataların çocuklarıyız. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla ve Çerkeziyle biz bir ümmetin evlatlarıyız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından genel kurul toplantısı sonucunda yapılan seçimlerde Rıdvan Işık yeniden başkan seçilmesiyle toplantı son buldu. (SI-ÖK-Y)



