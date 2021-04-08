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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da AK Partiye dev katılım: 400 kişi AK Partili oldu

Diyarbakır'da AK Partiye dev katılım: 400 kişi AK Partili oldu

Katılımcılardan görüntü

Muhalifler Allah Şili 

-Üye işlemlerinden görüntü
-Nupelda Kaya açıklaması
-Zeynep İlayda Yıldırım açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çoğunluğu muhalif olan mahallerden 400 kişilik grup, AK Parti’ye katılarak üye oldu. Yenişehir ilçesinde AK Partiye muhalif olan mahallelerden kadın ve erkeklerden oluşan 400 kişi, AK Parti’ye geçti. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, üye ve yöneticiler katılımcılarla bir araya gelerek üyelik işlemlerini gerçekleştirdi. 400 kişinin AK Partiye katıldığını belirten Kaya, katılımcıların üyelik işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaya, "Bugün en yaşlı olan üyemiz Zeynep Aba 76 yaşında. Kendisinin de üyeliğini aldık. Bugünkü katılımcıların arasında esnaf da var muhalifler de var. Kendileriyle hoş sohbetimiz oldu. Hepsinin ayağına sağlık. AK Parti ailemiz büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek" dedi.
Üye olan Zeynep İlayda Yıldırım, son günlerde yapılan açıklamalarla devletin yanında olduğunu göstermek için üye olduğunu kaydetti.
Yıldırım, "Katkılarımızı da göstermek istiyoruz. Her zaman AK Partinin yanındayız, devletimizin yanındayız. AK Parti her zaman ülkeye bir şeyler kazandırdı. Katkı sunmak için böyle bir yola baş koyduk" diye konuştu.
Konuşmaların ardından üyelerin kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

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