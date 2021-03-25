Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Batman'da

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş protokol karşılamasından detay

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şeref defterini imzalamasından detay

-Batman Valisi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hediye vermesinden detay

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş röportaj

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş makama girmesinden detay

-Genel detaylar



( BATMAN ) BATMAN



- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programına Batman Valisi Hulusi Şahin’i ziyaret ederek başladı.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Erbaş’a Vali Şahin tarafından hat sanatını içeren levha hediye etti. Burada açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Batman'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Erbaş, "Berat gecesi münasebetiyle inşallah mevlit programını yapacağız, bu vesileyle buradayız. Bütün milletimizin ve İslam aleminin Berat gecesi mübarek olsun. Bu vesileyle Batman Valiliğimizi ziyaret etmiş olduk. İnşallah din görevlilerimizle, salgın dolayısıyla tedbirlere uyarak bazı istişarelerde bulunacağız. Berat gecemize olan hazırlığımızı birkaç gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Berat gecesi münasebetiyle, Mevla’m milletimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten ve hastalıktan muhafaza eylesin. Beratınız mübarek olsun, Rabbim yar ve yardımcınınız olsun" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, yarın Site camisinde cuma hutbesini okuyacak. Cumartesi günü de Berat Kandil gecesinde Tilmerç Mahallesi'nde bulunan Terece Camii'nde kandil programına katılacak.



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