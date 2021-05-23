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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

İnsanlık Suçu İslam Trisin Irkçılık 


- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslamofobi, İslam’ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir projedir. Bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş mesajında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA’nın birlikte Ankara’da düzenleyeceği sempozyumun önemine dikkat çekerek “İslamofobi, İslam’ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir projedir. Bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır” dedi.
Başkan Erbaş, dünyadaki tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam’ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğini belirterek, “Bu amaçlar doğrultusunda organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yer aldığı 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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