DİSK ile AFAD arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı

- Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ne yazık ki çok acı tecrübeler de yaşadık. Birçok insanımızı kaybettik. Deprem konusunda farkındalık, eğitim hem deprem öncesinde, hem deprem anında, hem de deprem sonrasında gerçekten son drece önemli ve hayati” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı konferans salonunda Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığı ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. İmza Töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Protokol imza töreninde konuşan Genel Başkan Çerkezoğlu, “Ülkemiz bir deprem bölgesi, çok riskli bir bölgede yaşıyoruz. Ne yazık ki çok acı tecrübeler de yaşadık. Birçok insanımızı kaybettik. Deprem konusunda farkındalık, eğitim hem deprem öncesinde, hem deprem anında, hem de deprem sonrasında gerçekten son drece önemli ve hayati. Gerçekten yapılan bu çalışmalar bir deprem bölgesi olan memleketimizin geleceği açısından son derece önemli. Devlet aslında halkın örgütlenmiş halidir. Bizler de bu anlamda bu ülkenin değerlerini ve güzelliklerini üreten işçiler olarak ve işçilerin bir örgütü, sendikası olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerini getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

“Böylesi bir işbirliği protokolüne imza atmak bizim açımızdan da son derece önemlidir”Verilen eğitimlerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çerkezoğlu, “Bu konuda yapılacaklar, yapılanlar her şeyden önce bizden sonraki kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur. Biz DİSK olarak bu sorumlulukla yaklaşıyoruz. Böylesi bir işbirliği protokolüne imza atmak bizim açımızdan da son derece önemlidir. Bu konudaki eğitim başlıklarını başta kendi üyelerimizden, ailelerimizden başlamak üzere bu bilinci, bu farkındalığı toplumun bütününe yayma sorumluğunu da taşıdığımızı ve her bir DİSK’li arkadaşımızın bu sorumlulukla hareket edeceğini de bir kez daha ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.



