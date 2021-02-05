Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay KılıçTBMM’de açıklama yaptı



- Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, “Bizim AK Parti ve hükümetimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hiçbir zaman demokratik hak ve özgürlükten, hukuktan geri adım atmayacağımızı ve sandıkta tecelli eden milletimizin iradesinin hiçbir zaman göz ardı edilmeyeceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yansıyan milli iradenin sonuna kadar temsil edileceğine güvenimiz ve inancımız tamdır” dedi.

Kılıç, TBMM’de açıklama yaptı. Kılıç, Meclis Genel Kurulu’nda dört adet uluslararası anlaşmanın kabul edildiğini hatırlatarak, Türkiye -Filistin geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nda Filistin’den ithal edilen hurmanın yılda bin ton olan gümrük vergisiz alımın üç bin tona çıkarılması olduğunu ifade etti.

Kılıç, Türkiye- Arnavutluk, Türkiye-Büyük Britanya, Kuzey İrlanda ve EFTA ülkeleri ile imzalanan anlaşmalar hakkında bilgi verdi. Kılıç Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık’ın ‘hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın’ çağrısına ilişkin olarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak milletvekili Ahmet Şık’ın yapmış olduğu açıklama gerçekten kınanması gereken, demokrasi ile demokratik haklar, hukukla hiç uyuşmayan bir açıklama yapmıştır. Milletimizin iradesinin yansıtıldığı seçim sandığının bu noktada gerçekten küçümsendiği hatta hiçe sayıldığı açıklamada bulunmuştur. Kendisini kınıyorum. Bu anlamda bütün siyasi partilerin özellikle Meclis’te bulunan ana muhalefet partisinin tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu söylemi hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Türkiye’nin bu tip bir düşünce yapısından, yaklaşımlardan çok çektiğini biliyoruz. Bu noktada bizim AK Parti ve hükümetimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hiçbir zaman demokratik hak ve özgürlükten, hukuktan geri adım atmayacağımızı ve sandıkta tecelli eden milletimizin iradesinin hiçbir zaman göz ardı edilmeyeceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yansıyan milli iradenin sonuna kadar temsil edileceğine güvenimiz ve inancımız tamdır” diye konuştu.





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