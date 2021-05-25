Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü'nü kutladı

- Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü'nü kutladı

Afrika Günü kutlama

( ANKARA ) ANKARA

Kutlay Sosyal Medya 


- Dışişleri Bakanlığı, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 25 Mayıs Afrika Günü kutlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afrika Günü'nü kutlayarak, "Afrika’daki 43 Büyükelçiliğimizle tüm kıtayla işbirliğimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs AfrikaGünü’nü gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. (Mİ-
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement