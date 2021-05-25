- Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü'nü kutladı



- Dışişleri Bakanlığı, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 25 Mayıs Afrika Günü kutlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afrika Günü'nü kutlayarak, "Afrika’daki 43 Büyükelçiliğimizle tüm kıtayla işbirliğimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs AfrikaGünü’nü gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. (Mİ-

