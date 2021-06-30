Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:' Rusya ile ticaret hacmi hedefimiz 100 milyar dolar'



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bilikte düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir problem olmadığını başta ticaretin önündeki engeller dahil, var olan küçük sorunları da birlikte çözme azminde olduklarını söyledi.



Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov, Antalya'da yaptıkları ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü alan dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, en son Mart’ta bir araya geldiklerini hatırlatarak " İkili ziyaretimiz için Soçi’de bir araya gelmiştik. Bu toplantıda bir sonraki toplantının hazırlıklarını da yaptık. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi enine boyuna ele aldık Ticaretten turizme, salgına kadar bir çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. İkili ticaret hacmimizin artırılması konusunda hemfikiriz" dedi.

İkili ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar İki ülke arasındaki ticaret hacminde ilk dört ay için bu sene yüzde 20 artış olduğunu ve geçen seeyi telafi ettiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, " İkili ticaret hacmimizi Hedefimiz 100 milyar dolar. İkili ticaret hacminin artırılması konusunda hemfikiriz. Turizm önemli. Rusya’nın en son 22 haziran itibariyle ülkemize uçuş sınırını kaldırması isabetli bir karar oldu. Bu, bizler kadar turistlerin de dört gözle beklediği bir karardı. Turist sayısında geçen sene eski rakamlara ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Rus misafirlerimizi güvenli turizm konsepti çerçevesinde sağlıklı bir tatil geçirmeleri için tesislerimiz hazır. Salgınla mücadelede de işbirliğimiz başından beri devam ediyor. Aşının ortak üretimi konusunda kurumlarımız birlikte çalışıyor " dedi Görüşmede aşı sertifikasının karşılıklı tanınması konusunun da konuşulduğunu belirter Bakan Çavuşoğlu, " Türk akımı, doğalgaz boru hattı, Akkuyu nükleer santrali gibi stratejik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. İkili ilişkilerimizde ciddi bir sorun görmüyoruz. Başta ticaretimizin önündeki engeller dahil, var olan küçük sorunları da birlikte çözme azmimiz var. Suriyeyi ele aldık, Libya’daki son durumu değerlendirdik. Afganistan ve Karabağ bölgesel konularımızdan bir tanesiydi. Amacımız tüm bu ülkelerde istikrarın kalıcı olması. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderlerimiz arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı güven içinde çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz." deyi konuştu.

(CE-

