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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi İle görüştü
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi İle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi İle görüştü

Bakan Çavuışoğlu’nun mevkidaşını karşılaması

-Bayraklar önünde fotoğraf çektirilmeleri
-Heyetlerarası görüşmeden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile Dolmabahçe Çalışma ofisinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını kapıda karşılarken heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi.

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