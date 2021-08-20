Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi İle görüştü
Bakan Çavuışoğlu’nun mevkidaşını karşılaması
-Bayraklar önünde fotoğraf çektirilmeleri -Heyetlerarası görüşmeden görüntü
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile Dolmabahçe Çalışma ofisinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını kapıda karşılarken heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi.
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