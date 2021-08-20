Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi İle görüştü

-Bayraklar önünde fotoğraf çektirilmeleri

-Heyetlerarası görüşmeden görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile Dolmabahçe Çalışma ofisinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını kapıda karşılarken heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi.



