Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: “Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik. Biz zaten formalite olarak soruyoruz diyerek çıktılar. Biz nota verdikten sonra panikleyerek gemiyi boşalttılar”



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik. Biz zaten formalite olarak soruyoruz diyerek çıktılar. Biz nota verdikten sonra panikleyerek gemiyi boşalttılar” dedi.

Çavuşoğlu, Libya’ya giderken alıkonulan Türk gemisiyle soruyu cevapladı. Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak, “Türk gemisine çıkmayın dedik. Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik. Biz zaten formalite olarak soruyoruz diyerek çıktılar. Biz nota verdikten sonra panikleyerek gemiyi boşalttılar” dedi.





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