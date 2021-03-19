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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu’nun mevkidaşını karşılaması

Alışveriş İran İslam Uluslararası 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.
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