Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları ile bir araya geldi

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları ile bir araya gelerek ‘Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezde ‘Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (YEK-
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